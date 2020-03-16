Пермь, , 07:25 — REGNUM В Перми рабочая группа вынесла решение о продлении конкурса на разработку гимна, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, комиссия изучила поступившие на конкурс 192 варианта стихотворений и сделала вывод о низком качестве текстов. В результате, конкурс продолжится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта комиссия должна была выбрать три варианта текста гимна. С 30 марта запланирован второй этап конкурса — конкурсанты должны предоставить мелодию к стихотворению.

Добавим, что победители — авторы стихотворения и музыки — получат по 300 тыс. рублей.

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