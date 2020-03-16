Кемерово, , 07:27 — REGNUM В Кемеровской области по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 16 марта, новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона «Коронавирус в Кузбассе».

«Два пациента с подтверждённым диагнозом находятся в инфекционной больнице в Кемерове, они изолированы, получают лечение. Состояние пациентов за минувшие сутки незначительно улучшилось, — говорится в официальной информации. — У одного пациента из группы «контактных», находящейся со вчерашнего дня под медицинским наблюдением, подозрение на коронавирус не подтвердилось. Остальные восемь человек продолжают находиться в строгом карантине».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у четырёх пациентов, госпитализированных в инфекционное отделение в Новокузнецке, тесты на коронавирус оказались отрицательными.

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