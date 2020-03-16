Москва, , 07:20 — REGNUM Российским вузам следует отменить аудиторные занятия и перейти на дистанционное обучение. Такие рекомендации в связи с эпидемией коронавируса опубликовало 15 марта министерство науки и высшего образования РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Изменения режима обучения рекомендуется провести «в целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций, в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции».

Вузам страны дано задание обеспечить в новых условиях усвоение учебного материала в полном объеме, при этом необходимо рассмотреть возможность предоставления индивидуальных каникул, разработки индивидуальных учебных планов. Контакты со студентами необходимо свести исключительно к электронным средствам связи.

Сообщается также, что в ведомстве будет создан штат по предупреждению распространения COVID-19.

Ранее с призывом обеспечить дистанционное обучения министерство обратилось к школам страны.