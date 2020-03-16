Петропавловск-Камчатский, , 07:21 — REGNUM Режим повышенной готовности начнёт действовать на Камчатке с 18 марта в связи с эпидемией коронавируса в мире, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Все массовые мероприятия на полуострове отменены до конца марта 2020 года.

«Новая коронавирусная инфекция продолжает шествовать по планете. Мы были вынуждены принять это непростое решение по отмене или переносу всех массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий», — сообщил губернатор края Владимир Илюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне спада эпидемии в Китае, коронавирус распространяется в других странах. Особенно тяжелой ситуация стала в ЕС.