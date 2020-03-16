Пермь, 16 марта 2020, 07:16 — REGNUM В Перми семья заразившегося коронавирусом мужчины получила результаты анализов. У супруги и детей вирус не обнаружен, сообщает 59.RU.
Напомним, мужчина госпитализирован, а его семья находится на двухнедельном карантине. Контрольные анализы у супруги и детей возьмут еще раз — на десятый день.
Женщина также отметила, что сейчас проживает на съемной квартире, весь подъезд специалисты в противогазах подвергли дезинфекции.
Читайте ранее в этом сюжете: Пермская школа полностью перешла на дистанционное обучение