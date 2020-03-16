Пермь, , 07:16 — REGNUM В Перми семья заразившегося коронавирусом мужчины получила результаты анализов. У супруги и детей вирус не обнаружен, сообщает 59.RU.

Напомним, мужчина госпитализирован, а его семья находится на двухнедельном карантине. Контрольные анализы у супруги и детей возьмут еще раз — на десятый день.

Женщина также отметила, что сейчас проживает на съемной квартире, весь подъезд специалисты в противогазах подвергли дезинфекции.

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