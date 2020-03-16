Барнаул, , 07:16 — REGNUM С 16 марта 2020 года Казахстан вводит ограничение пропуска граждан России через российско-казахстанскую границу в рамках недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции на своей территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Ограничение распространяется на граждан, следующих по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении для детей, не достигших возраста 14 лет. Исключение действует только для ранее въехавших в Казахстан российских граждан, а также следующих транзитом через территорию сопредельного государства в Россию.

«С учетом изложенного, Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю в целях недопущения возникновения конфликтных ситуаций на границе рекомендует с пониманием отнестись к принимаемым сопредельной стороной мерам», — отмечают алтайские пограничники.

Напомним, ранее Роспотребнадзор известил, что за последние сутки, 15 марта, в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции. Из них девять — в Москве, два — в Кемеровской области, по одному — в Московской области, Санкт-Петербурге и Калининградской области.