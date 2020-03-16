Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:12 — REGNUM У четырёх пациентов, госпитализированных в инфекционное отделение в Новокузнецке, тесты на коронавирус оказались отрицательными. Однако их оставили в больнице под наблюдением врачей. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"Коронавирусная инфекция подтверждена только у двоих пациентов. Оба находятся в Областной клинической инфекционной больнице города Кемерово, изолированы, получают лечение, — уточнил Цивилёв. — Состояние заболевших за минувшие сутки стабильное, без отрицательной динамики. Под медицинским наблюдением продолжают находиться девять человек, пять из них вступали в контакт с носителями коронавируса, четверо — это пациенты, чьи тесты показали отрицательный результат».Губернатор подчеркнул, что правительство Кемеровской области предпринимает все необходимые меры.

Он попросил жителей региона по возможности воздержаться от посещения мест с массовым пребыванием людей.

«Практика соседних стран показывает, что самый эффективный способ уберечься от вируса — социальная изоляция. Главы муниципалитетов должны обеспечить отмену массовых мероприятий. Работодатели — внимательно относиться к состоянию здоровья сотрудников и направлять людей с признаками ОРВИ на обследование в медицинские учреждения», — написал глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое жителей Кемеровской области, у которых обнаружили коронавирус, 7 марта 2020 года вернулись из Италии.

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