Якутск, , 07:13 — REGNUM В Якутске подвели итоги ежегодного городского профессионального конкурса «Учитель года 2020». Конкурс проходил в несколько этапов с 5 по 14 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

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Участие в конкурсе принимали 34 учителя из 32 школ Якутска.

«Конкурс был разделен на этапы «Эссе», «IT — учитель», «Анализ учебного занятия», «Учительское мастерство», а также форсайт-сессию на тему «Национальный проект «Образование», — пояснили организаторы.

В финал конкурса попали учитель английского языка из школы №17 Варвара Хатылыкова, учитель обществознания политехнического лицея Александр Парфенов, учитель биологии школы №20 Екатерина Чепрасова, учитель английского языка Физико-технического лицея Мария Саввина и учитель китайского языка школы №23 Анна Конова, которая и стала победителем конкурса.

Ей вручили Кубок и денежный приз в размере 100 тыс. рублей от партнёра конкурса ООО «Хозмаркет ОПТ».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в региональном этапе конкурса «Учитель года России» победила учитель русского языка и литературы Елена Файрушина.