Пермь, , 07:04 — REGNUM В Перми руководство школы № 2 приняло решение о переводе всех учеников на дистанционное обучение. Такое уведомление получили дети и их родители, сообщает 59.ru.

Дистанционная форма начинает действовать с 16 марта. С 23 марта дети уходят на каникулы. О времени окончания отдыха не сообщается, все зависит от развития ситуации, связанной с коронавирусом.

Напомним, что в Перми принято решение о свободном посещении школ учениками. Образовательные учреждения обязаны организовать обучение дистанционно. Родители решают самостоятельно будет ли ходить ребенок на аудиторные занятия и заниматься дистанционно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Перми выявлен один случай коронавируса. Мужчина госпитализирован после визита во Францию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье зафиксирован случай заражения коронавирусом