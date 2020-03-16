Абакан, , 07:01 — REGNUM Старейшая газета Хакасии вновь вышла под прежним названием — «Хакас чирi» («Земля Хакасская»). Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Единственная в мире газета на хакасском языке издается с 1927 года. Первое название газеты — «Хызыл аал» («Красная деревня»). В 1959 году издание было переименовано в «Ленин чолы» («Путь Ленина»). После 1991 года газете присвоили имя «Хакас чирi».

12 лет назад редакция переименовала газету в «Хабар» (с арабского — «весть, известие»). Новое название не всем пришлось по душе, так как «Хабар» — это заимствованное слово из арабского языка.

Недавно было принято решение о возвращении изданию старого названия. Необходимый перечень документов помогли оформить в региональном министерстве имущественных и земельных отношений.

Свежий номер читатели получили уже под прежним названием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии ежегодно 4 сентября отмечается День хакасского языка.

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