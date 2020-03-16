Москва, , 07:01 — REGNUM Беззаявительный механизм начисления пенсий будет введен в России с 2021 года, данная инициатива позволит уменьшить недовольство граждан повышением пенсионного возраста, сообщают «Известия».

Законопроект об автоматическом расчете размера пенсионных накоплений и начале их выплаты по достижении пенсионного возраста без требуемого ранее заявления готовится к внесению в Госдуму министерством труда. По идее авторов законопроекта, в процессе начисления, расчета и назначении пенсии участия самих граждан более не понадобиться.

В минтруде идею назвали «обеспечением гражданам максимально комфортной реализации своих социальных прав». Подразумевается, что граждане РФ будут получать уведомления о размере своей будущей пенсии начиная с 45-летнего возраста.

Все фракции Госдумы оценили законопроект положительно. По мнению экспертов, указанная схема будет способствовать выводу зарплат из «серой» зоны, а также снизит недовольство граждан от повышения пенсионного возраста на пять лет.