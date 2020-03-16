Бердск, Новосибирская область, , 06:59 — REGNUM В Бердске в выходные прошёл митинг против открытия в городе исправительного центра ФСИН. На центральной аллее парка Победы собралось несколько сотен человек, пишет «Курьер.Среда.Бердск».

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, присутствовавший на митинге, заявил, что исправительного центра в Бердске не будет. По его словам, в городе «нет возможности» разместить исправительный центр, а на бывшей базе бригады спецназа ГРУ хотят разместить центр для «Юнармии» всего сибирского региона.

Общественных активистов слова Захарова не успокоили. Они считают, что хотя нынешний мэр, срок полномочий которого истекает в ноябре 2020 года, пообещал не открывать ИЦ, но его преемник может и передумать.

На акции протеста были собраны подписи под петицией, которая будет направлена во ФСИН, губернатору региона и президенту страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Бердска назвали кощунством намерение разместить исправительный центр на базе бывшей бригады спецназа ГРУ. Городские власти позже заявили, что ИЦ будет размещён не на территории военного городка, но он всё же может появиться в Бердске.

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