Нижний Новгород, , 06:56 — REGNUM В комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту Заксобрания Нижегородской области поступил законопроект от областного прокурора. Автор предлагает внести в нижегородский кодекс об административных правонарушениях статью, усиливающую ответственность за неисполнение или неполное исполнение предписаний комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП). Инициатива обнародована в базе законопроектов 12 марта 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пояснительной записке уточняется, что в четвёртом квартале 2019 года областная прокуратура провела анализ исполнения органами местной власти и учреждениями системы профилактики принимаемых комиссиями постановлений, включая постановку на межведомственный контроль. Анализ показал, что исполнение оставляет желать лучшего. К примеру, в Уренском районе по трём детям не осуществлён контроль, а индивидуальные программы социальной реабилитации семей, где проживают дети, не представлены. В Выксе на второй и третий квартал 2019 года не составлялись планы профилактического учёта семей, а «отчёты о проделанной работе не сформированы». В Выксе также в течение пяти месяцев местной школой не были устранены причины и условия, которые способствовали правонарушению.

В целом за 2019 год по фактам неисполнения органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних представлений и постановлений комиссий «внесены более 20 представлений».

"За исключением мер реагирования, принятых органами прокуратуры, действующее законодательство не предусматривает ответственности за неисполнение актов КДН и ЗП», — отмечается в записке.

Нарушителей из числа граждан предлагается штрафовать на 2−5 тыс. рублей, должностных лиц — на 5−20 тыс. рублей, юрлиц — на 30−50 тыс. рублей.

В случае принятия поправка вступит в силу «по истечении десяти дней со дня официального опубликования».