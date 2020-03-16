Якутск, , 07:05 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что коронавирус вносит коррективы в жизнедеятельность республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Ситуация с коронавирусом в стране и в целом в мире ухудшается. Несмотря на то, что случаев заражения в Якутии нет, уже сейчас необходимо принять ряд решений. В первую очередь, я настаиваю на отмене мероприятий с массовым пребыванием людей. Проведём Якутский международный кинофестиваль и всё», — сказал Николаев.

Вице-премьер Ольга Балабкина сказала, что 16 марта высшие и средние учебные заведения, школы, детские сады работают в привычном режиме, при этом не исключила переход на дистанционное обучение при негативном исходе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области установили дополнительные каникулы с 18 марта по 5 апреля.