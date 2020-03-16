Оренбург, , 06:52 — REGNUM Оренбургская женская баскетбольная команда «Надежда» после визита во Францию отправлена на карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе спортивного клуба.

«Надежда» участвовала в ¼ финала Женской Евролиги, матч проходил в Лионе. По прибытию из Франции домой на основании постановления главного санитарного врача по Оренбуржью связи с угрозой завоза и распространения нового коронавируса спортсменки помещены на картин. Он продлится две недели.

Сейчас члены команды находятся на домашней самоизоляции. Симптомов заболевания у баскетболисток не выявляется.