Новосибирск, , 06:47 — REGNUM Объявление пандемии коронавируса в мире не меняет кардинально жизнь человека, считает кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, педагогики и правоведения Новосибирского государственного университета экономики и управления Юлия Наумова.

Юлия Наумова

«11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. МИД РФ призывает путешественников отказаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Однако объявление пандемии не меняет кардинально жизнь человека. Мы можем передвигаться из одного города в другой, ходить на работу и даже путешествовать, если страна, в которую мы собираемся лететь, не закрыта из-за коронавируса или не ограничила передвижение. Слово «пандемия» привлекает внимание населения, нужна общая ответственность и вовлечённость. Чувство страха присутствует в каждом из нас. Человек боится не только за свою жизнь, но за жизнь своих близких, с которыми он путешествует, это абсолютно нормально. Страх — основная эмоция, предупреждающая нас о надвигающейся опасности, это совершенно привычная реакция, сопровождающая нас на протяжении всей нашей жизни. Именно страх заставляет действовать быстро и защищаться от любой опасности. Такая сильная отрицательная защитная эмоция, возникла на основе инстинкта самосохранения. Страх необходим нам, чтобы мы не упустили приближающуюся угрозу. Нужно сказать о том, что необходимо различать страх и симптомы тревожности. Страх появляется при вполне конкретной ситуации, тревожность довольно общая, не специфическая эмоция, возникающая в менее определённых ситуациях».