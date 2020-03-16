Владивосток, , 06:49 — REGNUM Празднование Навруз-Байрама, намеченное на субботу, 21 марта, отменено во Владивостоке из-за санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

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Глава общественной организации уроженцев Узбекистана в Приморье Баходир Нураков отметил, что отмена празднования произошла от угрозы распространения коронавирусной инфекции, которая приобрела в мире форму пандемии.

«С большим сожалением сообщаем, что мы решили приостановить подготовку к празднику в этом году. Учитывая обстановку, собирать большое количество людей в одном месте было бы неправильным. От себя хотел бы поздравить всех приморцев с наступающим праздником Навруз-Байрам», — сказал глава организации.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы коронавируса руководство Дальневосточного федерального университета разработало план перехода вуза на электронную схему обучения студентов.