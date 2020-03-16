Магадан, Магаданская область, , 06:38 — REGNUM Все учебные заведения Магаданской области 18 марта закрываются на дополнительные каникулы.

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Министерство образования Колымы 16 марта подписало приказ «Об усилении мероприятий по профилактики коронавирусной инфекции в образовательных организациях».

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции у детей, во всех общеобразовательных учебных заведения области устанавливаются дополнительные каникулы с 18 марта до 5 апреля, пишет «Весьма».

Как сообщало ИА REGNUM, один за другим регионы России оказываются в списках с заболевшими коронавирусом. Власти вводят ограничительные меры, в их числе — перерыв в посещении школ и учебных заведений.