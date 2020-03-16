Новосибирск, , 06:21 — REGNUM В Новосибирской области школьников могут в ближайшее время перевести на свободное посещение занятий из-за коронавируса. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук, отвечая на вопрос на странице Общественного совета при региональном минобре в Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Завтра с этим и будем разбираться. Завтра к вечеру будет приказ. Возможны все предложенные вами варианты. Будем ориентироваться на ситуацию, которая есть… школы не закрываем, возможность предоставляем, после каникул смотрим реальную картину и принимаем решение… Если будет ухудшение ситуации, все или почти все переносим…», — написал накануне, 15 марта, Федорчук.

Ранее минобразования региона сообщило об отмене своих мероприятий в рамках выставки «УчСиб — 2020» — «в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, ОРВИ».