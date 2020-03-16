Сеул, , 06:19 — REGNUM Власти Южной Кореи подтвердили тенденцию к снижению роста числа заболевших новым коронавирусом, однако в стране продолжают появляться отдельные очаги инфекции, сообщает 16 марта Yonhap.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, за 15 марта было выявлено 74 новых случая заражения, что увеличило общее число заболевших до 8 236.

Эпидемия унесла жизни 75 граждан Южной Кореи. 70,6% погибших составили пациента старше 70 лет. Еще 18,7% жертв — в возрасте от 60 до 70 лет. Случаев гибели пациентов моложе 29 лет не зафиксировано.

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