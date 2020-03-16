Якутск, , 06:18 — REGNUM Ассоциация гостеприимства Якутии предложила обсудить в Общественной палате РФ меры по привлечению туристов из российский регионов в республику.

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Очевидно, что в этом году из-за распространения коронавируса в мире, туристическая отрасль будет терпеть огромные убытки — турпотоки многие регионы направляют на внутренний туризм.

По мнению инициаторов из Ассоциации гостеприимства Якутии, чтобы заинтересовать жителей западных регионов России внутренним туризмом и увеличить количество туристов в Якутию, необходимо принять несколько основных мер, пишет Якутия Daily.

В числе предложенных мер: специальные тарифы на авиаперелеты Москва — Якутск до 14 тыс. рублей, снижение тарифов на газ и электричество за счёт продления перекрёстного субсидирования на Севере, сокращение требований, регулирующих деятельность турбизнеса и общественного питания, повышение административных штрафов в 10 раз за нелегальный бизнес, снятие ограничений по получению субсидий для проектов в сфере туризма, создать возможность доступных кредитов со ставкой до 8% для малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке, продлить режим Единого налога на вмененный доход до 2024 года, снизить Единый социальный налог до 23% и с упрощенной системы налогообложения доходы с 6% до 3%, а также снизить УСН доходы минус расходы до 5%.

До 23 марта 2020 года можно зайти на сайт Конгресса объединений туризма и гостеприимства и проголосовать за предложения. Проекты, прошедшие голосование, будут предложены к обсуждению Общественной палате РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, перспективы туристской отрасли в 2020 году пока туманны, считает доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой бизнеса в сфере услуг Новосибирского государственного университета экономики и управления Лариса Нюренбергер.