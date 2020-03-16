Хабаровск, , 06:10 — REGNUM В Хабаровске на Комсомольской площади состоялся митинг обманутых дольщиков. Сотни людей требуют, чтобы их дома срочно достроили и ввели в эксплуатацию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Выступающие на митинге требуют от властей ответов на очень неудобные вопросы.

«Вы хотите, чтобы люди не покидали Дальний Восток?! Так делайте для этого хоть что-то! В Хабаровске тысяча семей платят ипотеку и не имеют жилья! Сколько можно обещать?!», — сказали выступающие.

Представитель правительства Хабаровского края, руководитель Госстройнадзора Олег Сутурин, пришедший на митинг, сообщил, что в 2019 году квартиры получили порядка 1000 дольщиков, по оставшимся в правительстве составлен график, исполнение которого контролируется.

Представитель КПРФ Максим Кукушкин напомнил, что, согласно выводам прокуратуры Хабаровского края, в регионе «с дольщиками настоящая вакханалия, а во всём ДФО Хабаровский край на последнем месте». Кукушкин напомнил также, что Фонд, который в крае занят проблемой обманутых дольщиков, прокуратура считает неэффективным, равно, как и работу краевых властей. В завершении выступления Кукушкин пообещал «пинать чиновников».

Как сообщало ИА REGNUM, на митинг в Хабаровске вышли жильцы аварийных бараков, которые требовали немедленно приобрести им достойное жильё.