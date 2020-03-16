Тегусигальпа, , 06:04 — REGNUM Пересечь государственную границу Гондураса в течение недели смогут только товары. Об этой и других принятых властями мерах заявил 15 марта в телеобращении к нации президент страны Хуан Орландо Эрнандес, передает Reuters.

В стране также будут закрыты магазины и некоторые другие предприятия, за исключением аптек, медицинских центров, отелей и заправочных станций. Перестанут работать бары и дискотеки.

Между тем, полиция выводит людей с местных пляжей, реализуя запрет властей на собрания численностью более 50 человек.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Гондурасе достигло 35.