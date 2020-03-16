Панама, , 05:52 — REGNUM С понедельника, 16 марта, въезд в Панаму для иностранцев будет запрещен, заявил журналистам министр безопасности страны Хуан Пино, сообщает Reuters.

Выступавший также на пресс-конференции министр здравоохранения Панамы Росарио Тернер заявил о закрытии в стране дискотек, баров, казино и других мест общественного досуга. Закрыты также будут магазины за исключением аптек и супермаркетов.

По словам Тернера, число выявленных в Панаме случаев заражения коронавирусом выросло за сутки с 43 до 55 человек.

Напомним, ранее сообщалось об одной смерти пациента в Панаме с диагнозом COVID-19.