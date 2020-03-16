Екатеринбург, , 05:49 — REGNUM В Свердловской области спорт имеет важнейшее значение для региона. Об этом главе Минспорта России Олегу Матыцину заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Он отметил, что на постоянной основе спортом занимаются примерно 1,7 млн свердловчан. И эта цифра постоянно растёт.

Кроме того, всего в регионе действуют больше 10 тысяч спортивных сооружений и каждый год вводятся десятки новых.

Как сообщало ИА REGNUM, Матыцин посетил Средний Урал 14 марта. Он поблагодарил Куйвашева за понимание, а также за грамотную и выдержанную позицию при принятии решений о проведении спортивных состязаний в условиях истерии вокруг коронавируса.