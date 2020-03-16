Новосибирск, , 05:46 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» 22 ветеранам и жителям блокадного Ленинграда.

«В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы проводится целый комплекс мероприятий. Необходимо вручить 7002 юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам Ленинграда», — сказал мэр.

Локоть также отметил важную роль ветеранов в деле присвоения городу почётного звания «Город трудовой доблести».

Напомним, ранее первый заместитель председателя парламента Новосибирской области Андрей Панфёров выступил с инициативой направить в федеральный центр предложение о присвоении Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» 21 ветерану Академгородка.

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