Владивосток, , 05:47 — REGNUM После прошедшего в воскресенье, 15 марта снегопада, во Владивостоке сохраняется сложная обстановка на городских дорогах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Читайте также: В Приамурье дорожники усиленно борются с последствиями снегопада

Наибольшее внимание специалисты МУП «Содержание городских территорий» уделяют сложным участкам дорог, подъёмам и спускам. Спецтехника чистит дороги от снега, обрабатывает их противогололёдными материалами.

«Работы ведутся во всех районах города. На данный момент для движения открыты все дороги», — рассказали в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожные бригады в Приамурье усиленно борются с последствиями снегопада.