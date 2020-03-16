Новосибирск, , 05:29 — REGNUM В Новосибирской области началось формирование нового состава Общественной палаты. Это будет уже седьмой состав, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам заместителя министра региональной политики Светланы Шибаевой, Общественная палата прорабатывает самые актуальные вопросы, которые беспокоят население, участвует в реализации важных для региона и страны инициатив и в решении актуальных задач.

В новый состав Общественной палаты войдут 75 человек: по 25 членов утвердят губернатор, Законодательное собрание и Общественная палата региона.

Документы с предложениями по кандидатам в новый состав принимаются в течение 30 дней — с 14 марта по 11 апреля включительно.