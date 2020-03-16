Тында, Амурская область, 16 марта 2020, 05:28 — REGNUM В городе Тында в Приамурье строители начали возведение путепровода на месте пересечения Амуро-Якутской автодороги и Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
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Работу проводит компания «Бамстроймеханизация» в рамках реконструкции трассы «Лена», пишет издание Газета-БАМ. Заказчиком строительства является межрегиональная дирекция по дорожному строительству «Дальний Восток».
Работа строителей связана с повышенной опасностью из-за непосредственной близости действующей железной дороги и автомобильной трассы. При производстве работ задействованы специалисты ОАО «РЖД».
"На данный момент на путепроводе ведутся работы по сооружению подземной части опоры № 5, а именно: устройство буронабивных свай», — рассказал замначальника производственно-технического отдела ООО «Мостоотряд-43» Александр Шульмин.
Чтобы сдать объект в срок, работы проводятся круглосуточно. Длина путепровода составит 89,8 м.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону подрядчики приступили к строительству моста.