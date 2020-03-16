Куньмин, Китай, , 05:19 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла 22,47 кг опиума в рамках недавнего дела о контрабанде наркотиков, сообщает 15 марта агентство Синьхуа.

После получения наводки, правоохранители на контрабандиста, который пытался ввести наркотики в Китай из Мьянмы 4 марта через уезд Мэнла Сишуабаньна-Дайского автономного округа провинции Юаньнань. В тот же день полиция обнаружила подозрительного мужчину в каучуковом лесу Мэнла, который скрылся от полиции, сбросил 10 упаковок опиума весом 22,47 кг. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция провинции Юньнань в последнее время резко усилила борьбу с незаконным оборотом наркотиков и преступлениями в сфере контрабанды товаров.