Новосибирск, , 05:15 — REGNUM Перспективы туристской отрасли в 2020 году пока туманны, считает доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой бизнеса в сфере услуг Новосибирского государственного университета экономики и управления Лариса Нюренбергер. Такой вывод эксперт сделала, учитывая нестабильную динамику и турбулентность известных общемировых процессов. Она отмечает, что сценарии могут быть самыми разными.

«Туристам, чтобы минимизировать риски, есть необходимость скорректировать планы с учётом общемировых негативных проявлений. Распространение коронавируса, рост курса доллара и евро, разумеется, не могут не сказаться на ценовой политике отелей, перевозчиков, а, следовательно, и туристских компаний, — уточнила Нюренбергер. — Есть уверенность в том, что в России на самом высоком уровне будут приняты все необходимые решения и конкретные меры по соблюдению определённых финансовых гарантий перед теми, кто заблаговременно забронировал и оплатил отдых на весенне-летний период. В частности, большинство авиакомпаний уже перевели невозвратные билеты в разряд возвратных с минимальными штрафами от 500 до 1 тыс. рублей. Очевидно, что в сложившейся ситуации безопаснее планировать отдых внутри страны. Краснодарский край, Крым, Карелия, Алтай, Камчатка готовы принять всех желающих. Кроме того, появилась возможность присмотреться к региональным туристским дестинациям. Базы отдыха, санатории, пляжные комплексы ждут отдыхающих, практически, во всех регионах России».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что за сутки коронавирусом в мире заразилось около 11 тысяч человек. Количество заразившихся возросло до 153 517 человек.

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