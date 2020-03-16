Пномпень, , 05:15 — REGNUM Еще четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировали в Камбодже, сообщает Xinhua со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения страны.

Согласно распространенному вечером 15 марта пресс-релизу, среди четырех новых заболевших — два камбоджийца, вернувшихся накануне из Куала-Лумпур, где они участвовали в религиозном мероприятии, а также вернувшийся из Парижа гражданин Камбоджи и его четырехмесячный сын.

Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 12. Власти страны требуют всех прибывающих в Камбоджу граждан самоизолироваться на две недели. Кроме того, в страну запрещен въезд из Италии, Испании, Франции и США в течение 30 дней, начиная с 17 марта. С 18 марта на месяц запрещен въезд из Ирана.