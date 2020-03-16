Тяньцзинь, Китай, , 05:13 — REGNUM В китайском городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая из больницы выписан последний зарегистрированный в регионе пациент с новым коронавирусом, сообщает 15 марта агентство Синьхуа.

Тяньзинь, таким образом, стал еще одним регионом Китая уровня провинции, который вылечил всех больных коронавирусом, находившихся до последнего времени в больницах. Всего в городе было зафиксировано 136 случаев заражения, из них 133 пациента были вылечены и 3 человека скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее последний пациент, переболевший коронавирусом, был выписан из города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая.

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