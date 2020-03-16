Чунцин, Китай, , 05:09 — REGNUM В городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая из больницы был выписан последний пациент, переболевший коронавирусом, сообщает 15 марта агентство Синьхуа.

Последним выздоровевших стал 52-летний мужчина, который проходил лечение в госпитале района Чаншоу. Всего в городе было выявлено 576 заразившихся коронавирусом, включая шесть смертей. Ни одного нового случая заражения не было выявлено в городе на протяжение 19 дней подряд.

Отметим, что в центральной провинции Хунань также был выписан из госпиталя последний зарегистрированный больной коронавирусом. Им оказалось женщина по фамилии Лю. Ей подарили букет и сделали коллективное фото с врачами и медсёстрами.

Теперь «чистыми» от коронавируса официально числятся 11 регионов Китая уровня провинций, включая Тибет, Цинхай, Синьцзян, Шаньси. Юньнань, Фуцзянь, Цзянсу, Цзянси и Аньхой помимо свежих Хунаня и Чунцина.

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