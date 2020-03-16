Владивосток, , 05:07 — REGNUM Дальневосточный федеральный университет перейдёт на дистанционное обучение своих студентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ДВФУ.

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В университете разработали планы по переходу на электронный формат обучения, что, по мнению руководства вуза, позволит обезопасить студентов и преподавателей от риска быть заражённым коронавирусной инфекцией.

Занятия будут продолжены по расписаниям, но проводиться они будут в форме вебинаров через университетскую сеть, к которой студенты будут подключать свои персональные электронные устройства будучи дома или в общежитии.

«У наших студентов есть дистанционный доступ к научной библиотеке, подпискам на реферативные и полнотекстовые научные базы, к методическим материалам, записям вебинаров и лекций через LMS-систему», — отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России принято решение рекомендовать образовательным учреждениям перейти на дистанционную форму обучения.