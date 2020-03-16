Пекин, , 05:02 — REGNUM Сельскохозяйственный банк развития Китая (ADBC) выдал более 50 млрд юаней (около $7,14 млрд) займов предприятиям, задействованных в борьбе и профилактике эпидемии коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

ADBC облегчил каналы финансирования противоэпидемиологического финансирования и активизировал свои кредитные услуги с момента начала эпидемии коронавируса в стране. С 26 января по 12 марта кредитов поддержал 1773 предприятия, принимающих участие в борьбе и профилактике эпидемии коронавируса на сумму более 71,5 млрд юаней в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале ткущего года в самый разгар эпидемии нового коронавируса в Китае, ADBC одобрил кредитов на сумму около $1,44 млрд на борьбу с коронавирусом.