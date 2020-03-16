Тюмень, , 05:00 — REGNUM В Тюмени выявлен один заболевший коронавирусной инфекцией. Мужчина заболел в отпуске, который он провел в Швейцарии и на островах Карибского бассейна, сообщила на пресс-конференции руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Диагноз заболевшего тюменца подтвердил новосибирский научный центр «Вектор» Роспотребнадзора 15 марта. Заболевший изолирован и находится в медучреждении.

«По возвращении в Тюмень гражданин не выходил на работу, живёт в частном доме. Никакой угрозы этот случай для жителей Тюмени не представляет. У его семьи взяты пробы — все результаты отрицательные», — отметила Галина Шарухо.

Установлено наблюдение над членами семьи заболевшего. Выявляются контакты по его передвижению из Москвы в Тюмень. У всех, кто с ним находился на авиарейсе, будут взяты пробы на коронавирус и установлено медицинское наблюдение, отметила Галина Шарухо.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области призывает жителей региона воздержаться от поездок в другие страны, особенно с неблагополучной эпидобстановкой по коронавирусу.