Шанхай, Китай, , 04:53 — REGNUM В общей сложности 198 парков Шанхая возобновили работу с момента начала отступления эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Все вновь открытые парки, при этом, имеют ограничение на поток посетителей равные половине обычного их числа или половине от общего числа посетителей за аналогичный период годом ранее, сообщили в Шанхайской административном бюро ландшафтного дизайна и городского управления.

Отметим, что к 20 марта текущего года оставшиеся 335 парков города за исключением временно закрытых на ремонт или обслуживание, будут также открыты для поседения общественности.