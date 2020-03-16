Якутск, , 04:53 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева рекомендовала властям республики отменить все массовые мероприятия и командировки за границу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

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«В связи с распространением коронавируса в странах Азии и Европы правительству Якутии рекомендовано отменить все массовые мероприятия — спортивные, культурные и развлекательные, особенно те, где предполагается участие иностранцев. Что касается командировок, то исключение составляют только неотложные», — пояснили в Роспотребнадзоре республики.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Евгений Федоров (фракция «Единая Россия») обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить версию о том, что новый коронавирус COVID-19 был искусственно создан в качестве биологического оружия.