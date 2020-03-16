Пекин, , 04:48 — REGNUM Пекин уже ввел в эксплуатацию 26 тыс. базовых станций 5G по всему городу, в то время как число пользователей связью пятого поколения в городе приблизилось к 800 тыс. человек, сообщили 15 марта в Пекинской муниципальной администрации связи.

Муниципальные власти Пекина выпустили в 2019 году ряд политических мер поддержке индустрии телекоммуникаций, направленных на сокращение расходов при строительстве 5G-инфраструктуры.

Согласно докладу Китайской академии технологии информации и связи, коммерциализация 5G в Китае, как ожидается принесет прямое валовое производство в размере 10,6 трлн юаней (около $1,51 трлн) в период до 2025 года и непрямое в размере 24,8 трлн юаней.