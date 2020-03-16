Пекин, , 04:41 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом COVID-19 на материковой части Китая за прошедшие сутки выросло на 16 человек, в то время как еще 14 человек скончались от инфекции, сообщили 16 марта в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Все 14 смертей приходятся на эпицентр эпидемии китайскую провинцию Хубэй. Число выписанных пациентов из больниц за прошедшие сутки выросло на 838 человек, в то время как число вылечившихся за все время достигло 67 749 человек.

Еще 9898 пациентов по-прежнему проходят лечение в больницах. Общее число заразившихся за все время эпидемии составило 80 860 человек при 3213 смертей. В Гонконге эти показатели достигли 138 случаев заражения и четырех смертей, в Макао заразилось уже 10 человек, в то время как на Тайване — 59 человек.