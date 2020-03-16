Москва, , 04:40 — REGNUM Карту распространения нового коронавируса в России и мире опубликовал «Яндекс».

"В списке и на карте актуальные данные о подтверждённых случаях заражения, выздоровления и смерти», — говорится в описании к новому ресурсу.

Сообщается также, что сведения, представленные на карте, взяты у Роспотребнадзора.

Напомним, это не единственная в мире база данных по распространению коронавируса, выполненная на основе геоинформационных систем. В российском интернете существует также проект coronavirus-monitor.ru. Кроме того учет глобального распространения COVID-19 ведет Центр системных наук и инженерии Университета Джона Хопкинса на базе web-платформы ArcGIS.