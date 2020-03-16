Нью-Йорк, США, , 04:16 — REGNUM Система государственных школ Нью-Йорка приостановит работу как минимум до 20 апреля, сообщает 15 марта The New York Times.

По словам мэра Нью-Йорка Била де Блазио, закрытие учебных заведений будет происходить постепенно. Полностью на дистанционное обучение город перейдет к 23 марта. Школы будут закрыты до 20 апреля, времени, когда у детей заканчиваются весенние каникулы, но может быть продлено и на более длительный срок.

Закрытие коснется 1,1 миллиона детей, 75 тысяч учителей и более миллиона родителей.

Сообщается также, что несколько учебных центров все же будут функционировать в Нью-Йорке для поддержки детей медицинских работников и иных необходимых городу служащих.

Напомним, в США от коронавируса скончались 63 человека, из них три — в Нью-Йорке. Всего инфицированных в стране, по последним данным, 3244 человека.