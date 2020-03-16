Нанкин, Китай, , 04:05 — REGNUM Таможня города Наньтуна провинции Цзянсу на востоке Китая изъяла более 100 особей пауков коричневых вдов и их ооцист на судне, прибывшем из-за рубежа, сообщает 14 марта агентство Синьхуа.

Ядовитые пауки были найдены на грузовом судне, прибывшем из города Дурбана в Южной Африке. После лабораторных исследований, было установлено, что они относятся к виду Latrodectus geometricus, более широко известному как коричневая вдова.

Таможенники осуществили дезинфекцию судна. Коричневые вдовы — одни из самых ядовитых видов пауков в мире. Их укус может вызывать симптомы токсического отравления у человека, включая боли, рвоту и мышечные спазмы.