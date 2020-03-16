Гватемала, , 03:53 — REGNUM Первый случай смерти от коронавирусной инфекции зарегистрировали власти Гватемалы, сообщает 16 марта Reuters.

По словам министра здравоохранения страны Уго Монрой, погибшим является 85-летний мужчина, вернувшийся недавно из Мадрида. Сообщается, что в Гватемалу он вернулся без признаков заболевания, однако вскоре был вынужден обратиться за помощью к медикам, которые и подтвердили у него коронавирус.

Умерший мужчина был единственным выявленным больным коронавирусом на территории страны.