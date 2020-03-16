Владивосток, , 03:17 — REGNUM Минздрав Приморья для лиц, вернувшихся с территорий, заражённых коронавирусом, открыл горячую линию, по которой граждане могут получить ответы на свои вопросы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказали в региональном минздраве, колл-центр расположен на базе Центра медицины катастроф Приморского края.

«Специалисты колл-центра расскажут об эпидемиологической обстановке, а также мерах, предпринимаемых для недопущения распространения инфекции на территории региона. Кроме этого, обратившихся проинформируют о мерах профилактики новой болезни», — рассказала первый замминистра здравоохранения Приморья Тамара Курченко.

Как сообщало ИА REGNUM, власти провинции Шаньси, расположенной на севере Китая, отрапортовали, что смогли полностью искоренить на своей территории коронавирус.