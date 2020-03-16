Уссурийск, Приморский край, , 02:59 — REGNUM Городская администрация Уссурийска предложила забрать в аренду муниципальный мусорный полигон, аукцион назначен на 10 апреля.

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В настоящее время городской свалкой управляет ООО «ПримТранзит», пишет UssurMedia. Предприниматели используют полигон на безвозмездной основе.

По замыслу городских властей, полигон будет передан в пользование на 11 месяцев по начальной цене 4,66 млн рублей. Кто из участников аукциона предложит большую сумму, тот и будет вести на свалке свою деятельность.

По истечении 11 месяцев предполагается передать полигон на правах концессии заинтересованным хозяйствующим субъектам.

Как сообщало ИА REGNUM, по плану властей, из отдалённых посёлков Ямала бытовые отходы будут вывозиться раз в несколько лет.