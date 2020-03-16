Куньмин, Китай, , 02:37 — REGNUM Пограничная полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая за последние годы значительно усилила накал борьбы с наркопреступлениями и контрабандой, что принесло свои позитивные результаты, сообщает 14 марта агентство Синьхуа.

В течение года полиция провинции Юньнань изъяла контрабандных товаров на сумму 42,4 млн юаней (более $6 млн) и изъяла более 2100 кг наркотиков по данным на 8 марта текущего года.

Так, 21 февраля полиция изъяла 14,4 кг метамфетамина в пяти коробках в уезде Мэнхай Сишуанбаньна-Дайского автономного округа на границе с Мьянмой. Спустя четыре дня еще одно дело о нелегальной перевозке наркотиков было раскрыто в уезде Мэнхай, где было изъято 32,9 кг опиума.

Далее, 18 февраля полиция Магуаня изъяла 198 коробок с замороженными куриными ножками стоимостью более 300 тыс. юаней. Полиция также пресекла более 6000 незаконных переходов границы.

Отметим, что Юньнань является китайской передовой в борьбе с незаконным оборотом и контрабандой наркотиков, поскольку граничит с «золотым треугольником», в который входят Таиланд, Мьянма и Лаос, где производится наиболее число наркотиков во всем регионе.