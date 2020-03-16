Мадрид, , 02:26 — REGNUM Министерство обороны Испании отправило спецподразделение вооруженных сил страны в зоны наибольшего риска заражения коронавирусом, сообщает испанская ежедневная газета ABC.

Порядка 80 служащих военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (Unidad Militar de Emergencias — UME) и 20 единиц военной техники отправлены в основные муниципалитеты для проведения «предварительного обследования», в результате которого будет составлена дорожная карта действий.

Сообщается, что целью военных не будет обеспечение безопасности граждан, хотя такое поручение также может быть дано в рамках борьбы с экспансией вируса. Пока военные будут поддерживать работу органов власти и госбезопасности, обеспечивать доступ к медицинским центрам и супермаркетам, проводить, где это необходимо, дезинфекцию.

Напомним, Испания стала вторым очагом распространения вируса в Европе после Италии. По последним данным, в стране выявлено 7753 случаев заражения, 292 из них закончились смертельным исходом.