Токио, , 02:11 — REGNUM Продюсер проекта ремейка Resident Evil 3 Питер Фабиано рассказал о том, каким изменениям подвергнется Раккун-Сити в будущей игре. Об этои 15 марта сообщил портал Comicbook.

Он заявил, что в этот раз геймеры смогут исследовать гораздо большее пространство города.

«Мы построили его с нуля, кое-где есть ссылка на оригинал, но он переосмыслен», — сказал Фабиано, добавив, что игроки смогут заходить в знакомые им магазины и замечать вещи, которые они ранее не видели.

«Это не игра с открытым миром, не поймите меня неправильно, но вы можете исследовать намного больше», — добавил продюсер.

Релиз Resident Evil 3 Remake запланирован на 3 апреля 2020 года. Ранее компания Capcom опровергла слухи о том, что в будущей игре мутант Немезис сможет вламываться в так называемые «безопасные комнаты».

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